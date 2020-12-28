Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море

Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, на данный момент удалось спасти двоих.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, информация о происшествии с судном из Мурманска в акватории неподалеку от Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, 28 декабря. По предварительной информации, корабль затонул из-за обледенения.
Всего в экипаже числились 19 человек, сейчас найти удалось только двоих. На данный момент рыбаков ищет экипаж судна "Войково", дополнительно к месту происшествия направлены еще три судна, которые занимаются поиском выживших.
Комментарии
Ради чего рискуют рыбаки. Кто контролировать прогноз погоды должен.
13:31- гость - "Ради чего рискуют рыбаки"
Ради прибыли буржуя, но и им немного, вроде, должно перепасть..
И я о том.
28.12.2020 13:31
- гость -
Это их работа, опасная, тяжелая... Погода бывает изменчива и не предсказуема.