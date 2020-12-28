Судно с 19 рыбаками затонуло в Баренцевом море

Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, на данный момент удалось спасти двоих.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, информация о происшествии с судном из Мурманска в акватории неподалеку от Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник, 28 декабря. По предварительной информации, корабль затонул из-за обледенения.

Всего в экипаже числились 19 человек, сейчас найти удалось только двоих. На данный момент рыбаков ищет экипаж судна "Войково", дополнительно к месту происшествия направлены еще три судна, которые занимаются поиском выживших.