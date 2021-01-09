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Новый Бонд, супергерои и "Дюна". Главные фильмы 2021 года, которые могут и не выйти

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Из-за пандемии почти все крупные премьеры 2020 года сдвинули на 2021-й

Пандемия коронавируса ударила серьезно по кинобизнесу едва ли не сильнее всех других сфер развлечения. Только в США за прошлый год работу потеряли тысячи сотрудников кинотеатров и студий. Крупные компании вынужденно отложили премьеры своих дорогостоящих проектов на год. Рассказываем, что посмотреть в кинотеатрах в 2021 году, если их не закроют из-за новой волны коронавируса.

"Джеймс Бонд: Нет времени умирать"

Юбилейный фильм о Джеймсе Бонде, который должен был выйти еще в 2019 году. Фанаты бондианы ждут картины уже шесть лет. Дэниел Крэйг сыграет британского шпиона 007 в пятый и последний раз. Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается сложнее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку таинственного злодея, вооруженного опасным технологическим оружием.

"Форсаж 9"

Вы не поверите, но это очередная серия популярной франшизы о лихих гонщиках, которые умеют управлять всем на свете. Снова Вин Дизель, снова невероятные погони и много драйва. Картина должна была выйти в мае, но ее перенесли по понятным причинам.

"Чудо-женщина 1984"

Галь Гадот вернулась к роли суперсильной девушки-амазонки, которая на этот раз будет сражаться с женщиной-кошкой Гепардой. Трейлер фильма невероятно атмосферный и нас ожидает один из главных блокбастеров года. В кинотеатрах сразу после новогодних праздников.

"Душа"

Одна из двух новых картин студии "Пиксар", которая выйдет в 2020 году. Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22. Режиссер – Пит Доктер, он снимал мультфильмы "Валл-и", "Корпорация монстров", "Вверх" и "Головоломка". Все они – шедевры.

"Черная вдова"

Лента о русской шпионке Наташе Романовой, которая откроет четвертую фазу вселенной "Марвел". После завершения саги "Звездные войны", фильмы "Марвел" останутся самыми главными событиями в мире поп-культуры. В этом году нас ждут миллионы новых картин от студии "Марвел".

"Вечные"

Еще один проект студии "Марвел", который должен задать тон киновселенной на ближайшие годы.

"Дюна"

Один из главных режиссеров последнего десятилетия – Дени Вильнев – вновь поработает в жанре фантастики. Его "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049" стали культовыми сразу после премьеры. Уже много лет в Голливуде хотели экранизировать роман Фрэнка Герберта, и выбор Вильнева стал очевидным. В ленте снялись с десяток звезд, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Дэйва Батисту, Стеллана Скарсгарда и Хавьера Бардема.

"Вестсайдская история"

Стивен Спилберг впервые поработает в жанре мюзикла. Сюжет построен на бессмертной истории Ромео и Джульетты, развернутой на новый лад. На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство две уличных банды, Джеты и Акулы. Тони – член банды Джетов и лучший друг главаря Риффа.

"Человек-паук 3"

Еще один фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом пока не имеет даже названия, но известно, что снимает его Джон Уоттс, работавший и над двумя первыми сольниками Паучка. Кроме того, поговаривают, что в фильме вернутся "дружелюбные соседи" из других фильмов о супергерое: Тоби Магуаер и Эндрю Гарфилд. В качестве злодеев в ленте может собраться "зловещая шестерка". Потенциально главный фильм о супергероях в новом году.

"Топ Ган: Мэверик"

Том Круз возвращается спустя 30 лет в роли бесстрашного летчика-испытателя, старающегося избегать повышения, чтобы не сидеть дома. Главный герой должен подготовить отряд выпускников Топ Ган для выполнения сложнейшей миссии, которая и от него самого потребует исключительной самоотверженности. Для подготовки к фильму Том Круз научился управлять настоящим боевым истребителем. Посмотреть на это стоит – особенно на большом экране.

"Веном: Да будет Карнаж"

Новый фильм о Веноме режиссирует Энди Серкис. Того самого, который играл Голлума во "Властелине колец" и Кинг Конга у Питера Джексона. В образе Венома вновь Том Харди, а главным антагонистом станет Карнаж в исполнении Вуди Харрельсона.

"Годзилла против Кинг Конга"

Грандиозный блокбастер о битве двух культовых чудовищ мирового кино. Годзилла и Конг сойдутся в схватке, люди выяснят, откуда титаны, собственно, появились, а мы уверены в том, что все герои с хорошими намерениями победят, а зрелище будет непередаваемым.

"Неизведанное: Удача Дрейка"

Экранизация серии культовых компьютерных игр с Томом Холландом в главной роли. Премьера намечена на лето этого года, хотя из-за пандемии все может измениться по нескольку раз.

"Миссия невыполнима 7"

Снова Том Круз прыгает, спасает, стреляет, плавает, задерживает дыхание на шесть минут без помощи каскадеров. Поговаривают, что в восьмой серии об агенте Итане Ханте актер отправится в космос. Охотно в это верим.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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