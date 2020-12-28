В Минобрнауки признали, что качество дистанта ниже очного обучения

Качество удаленного обучения в целом по стране оказалось хуже, чем качество традиционного, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Его слова приводит РИА Новости.

"Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору", – сказал он.

При этом Фальков назвал переход на дистант "вынужденной необходимостью". Он также отметил, обучение от этого не стало заочным, поскольку отличие такого формата от очного заключается не в занятиях через компьютер, а в количестве часов работы с преподавателем.

Напомним, что в начале декабря Роспотребнадзор продлил введенные из-за COVID-19 правила для школ. Ограничения будут действовать весь 2021 год.