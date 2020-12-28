Полицейские нашли двух пропавших девочек в Рубцовске

Полицейские нашли двух потерявшихся сестер-школьниц, которые не вернулись домой после занятий. На поиск девочек направили в общей сложности более 80 сотрудников правоохранительных органов.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне родители девочек обратились в полицию. По их словам, после школы они отправились в гости к однокласснице, однако домой не вернулись. Телефон старшей сестры не отвечал, а точный адрес своего дома они могли не назвать прохожим, и, возможно, заблудились.

Всего на поиски выдвинулись более 80 полицейских, к которым присоединились родители, волонтеры и общественность. Поиски осложнял сильный снег и холодный ветер, однако сотрудникам МО МВД "Рубцовский" – помощнику командира Сергею Коршунову и специалисту направления связи и спецтехники Ивану Прокофьеву – удалось найти замерзших детей в частном секторе на окраине города.

Как рассказали сестры, по пути от одноклассницы они пошли не в ту сторону, из-за чего заблудились, а спросить дорогу у прохожих постеснялись. Их сотовый телефон разрядился, а когда на улице стало совсем темно, девочки остановились у одного из частных домов, где их и нашли правоохранители.

Полицейские отогрели замерзших сестер, которые провели пять часов на холодном ветру, в патрульном автомобиле, после чего доставили в дежурную часть, куда за ними приехал отец.