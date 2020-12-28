Полицейские нашли двух пропавших девочек в Рубцовске

Полицейские нашли двух потерявшихся сестер-школьниц, которые не вернулись домой после занятий. На поиск девочек направили в общей сложности более 80 сотрудников правоохранительных органов.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне родители девочек обратились в полицию. По их словам, после школы они отправились в гости к однокласснице, однако домой не вернулись. Телефон старшей сестры не отвечал, а точный адрес своего дома они могли не назвать прохожим, и, возможно, заблудились.
Всего на поиски выдвинулись более 80 полицейских, к которым присоединились родители, волонтеры и общественность. Поиски осложнял сильный снег и холодный ветер, однако сотрудникам МО МВД "Рубцовский" – помощнику командира Сергею Коршунову и специалисту направления связи и спецтехники Ивану Прокофьеву – удалось найти замерзших детей в частном секторе на окраине города.
Как рассказали сестры, по пути от одноклассницы они пошли не в ту сторону, из-за чего заблудились, а спросить дорогу у прохожих постеснялись. Их сотовый телефон разрядился, а когда на улице стало совсем темно, девочки остановились у одного из частных домов, где их и нашли правоохранители.
Полицейские отогрели замерзших сестер, которые провели пять часов на холодном ветру, в патрульном автомобиле, после чего доставили в дежурную часть, куда за ними приехал отец.
Комментарии
Здоровья и счастья потеряшкам
Но. Два вопроса.
- постеснялись спросить дорогу до дома
- а точный адрес своего дома они могли не назвать прохожим
Что значит постеснялись?
Частный сектор и не у кого спросить - в это поверю.
Постеснялись постучать в дверь и спросить - в это тоже поверю.
Но в просто постеснялись - не поверю.
Сыну кое как 4 года, но полное ФИО и адрес он точно назовет.
28.12.2020 14:14
Z
Что значит постеснялись?
Частный сектор и не у кого спросить - в это поверю.
Постеснялись постучать в дверь и спросить - в это тоже поверю.
Но в просто постеснялись - не поверю.
Сыну кое как 4 года, но полное ФИО и адрес он точно назовет.
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Вполне верю, что постеснялись спросить, к тому же, скорее всего, побоялись спросить. Мало ли что за человек окажется, к которому обращаешься.