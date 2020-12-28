Желание под елкой. На Алтае прошла благотворительная новогодняя акция

В АлтГТУ подводят итоги благотворительной новогодней акции "Желание под елкой". Мероприятие организовал студенческий актив вуза при поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края и общественной организации "Звездный свет". В этом году к организаторам также присоединился Молодежный парламент Алтая.

"Акция проводится уже четвертый раз. Начинали мы с Барнаула, а далее расширили географию до городов и районов края. По итогам 2020 года желанные подарки получат около 300 детей. При участии неравнодушных людей мы исполняем желания детей из малообеспеченных семей и делаем их немного счастливее", – рассказывает начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев.

Найти желание можно было на декоративных елях в торгово-развлекательных центрах, спортивных клубах, домах культуры, в зданиях администраций, социальных учреждений и образовательных организаций, а также вузов в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, в ЗАТО Сибирском, Смоленском, Петропавловском и Усть-Калманском районах. Каждый желающий мог передать подарок ребенку через добровольцев в точках сбора. А организаторы доставляют сюрпризы до адресатов.

В этом году к акции присоединились заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына, председатель комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Лазарев, первый заместитель главы администрации города Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев, глава администрации Октябрьского района города Барнаула Андрей Овсянников, депутаты Государственной думы РФ Наталья Кувшинова и Даниил Бессарабов. Они оставили подарки под елкой в Алтайском государственном техническом университете.