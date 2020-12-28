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Новости

Врачи назвали неожиданный симптом, который указывает на проблемы с сердцем

, ИА "Амител"
Он связан с повышенным давлением
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK.

"Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности", – отметили исследователи. 

С течением времени дополнительная нагрузка может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Именно этому способствует скопление жидкости в лодыжках. 

Кроме того, отек лодыжек может указывать на проблемы с печенью или почками, которые не функционируют должным образом. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.12.2020 15:08
- гость -

Это старый давно известный симптом . Плохо врачей учить стали , коль для них это неожиданно .

28.12.2020 16:44
- гость -

А причём тут врачи? Это заявление сделали британские эксперты Blood Pressure UK, как всегда.

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