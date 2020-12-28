Врачи назвали неожиданный симптом, который указывает на проблемы с сердцем

Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении и наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK.

"Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности", – отметили исследователи.

С течением времени дополнительная нагрузка может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Именно этому способствует скопление жидкости в лодыжках.

Кроме того, отек лодыжек может указывать на проблемы с печенью или почками, которые не функционируют должным образом.