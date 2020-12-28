Жириновский назвал возможных преемников Путина

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих президентов России. По его мнению, на пост главы государства есть сразу несколько претендентов.
Список политик огласил в ходе передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Жириновский назвал возможными преемниками премьера Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу и главу СВР Сергея Нарышкина.
Также лидер ЛДПР назвал возможными кандидатами бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко. При этом, как заметил Жириновский, скорее всего, преемником станет "кто-то другой", по всей видимости, не исключая своей кандидатуры.
Комментарии
бывшего премьера Дмитрия Медведева
Может бывшего президента РФ Дмитрия Медведева?
спикера Госдумы Вячеслава Володина
Да? А как же его слова «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России»?
Дюмин Алексей будет. Можете скринить. Увидите потом
Пока жириновскому точку на лбу зелёнкой не поставили он так и будет петь соловьем
Огласите весь список, пжалуйста....
одна из дочек или внук подрастает
Конституция никаких преемников не предусматривает - жирику пора уже отвечать за подобные призывы!!!
28.12.2020 17:29
- гость -
Дык, эта, с Вами противоречий нет, мирная конституционная передача власти вождем уничтожена ещё в 2008 году...
Ещё один бредит.