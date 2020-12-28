Алтайские волонтеры вручили подарки детям и медицинским работникам

Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае вместе с депутатами Барнаульской городской думы (БГД) в рамках традиционной акции ОНФ "Новогоднее чудо" и всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поздравили с наступающим Новым годом маленьких пациентов и сотрудников Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, а также поликлиники № 7 Барнаула.

С подарками для детей и медиков в психоневрологическое отделение краевого клинического центра охраны материнства и детства пришли Дед Мороз со Снегурочкой, в роли которых выступили член регионального штаба ОНФ, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Юрий Ряполов и член комитета по социальной политике БГД Кристина Юстус.

Кроме 50 сладких подарков сказочные гости вместе с руководителем регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергеем Войтюком передали заведующей психоневрологическим отделением Анне Голенко портативные рециркуляторы воздуха и две тысячи защитных масок в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Ранее предприниматели и городские депутаты при участии активистов ОНФ приобрели 85 портативных рециркуляторов воздуха для 20 медицинских учреждений. Приборы устанавливаются в автомобилях поликлиник и больниц для безопасности врачей и водителей, выезжающих к пациентам с признаками COVID-19.

В поликлинике № 7 к Ряполову, Юстус и Войтюку присоединился депутат БГД Александр Локтев. Он передал главному врачу поликлиники Дмитрию Денисову угощения для коллег и поздравил с наступающим Новым годом. Гости также подарили поликлинике портативные рециркуляторы и защитные маски.

"Вопреки всем трудностям уходящего года мы осознали, что можем быть вместе: предприниматели, общественники, депутаты, самые обычные люди. В этом наша сила. Пусть из-за ограничительных мер встретиться с детьми сегодня нельзя, мы не изменили своим традициям и вот уже в который раз под Новый год отправились с подарками в психоневрологическое отделение. Люди в белых халатах, стоящие на страже здоровья детей, передадут им сладости и поздравления. Сами медики сегодня как никогда нуждаются в нашей поддержке, поэтому мы приготовили угощения и для них. А рециркуляторы и маски стали полезным дополнением. Хочу выразить искреннюю благодарность предпринимателям и депутатам – партнерам акции #МыВместе в нашем регионе, которые уже оказали большую помощь в борьбе с пандемией и намерены продолжить заниматься этим. Например, передать в медицинские учреждения для амбулаторных больных пульсоксиметры для обнаружения серьезных осложнений COVID-19", – рассказал Войтюк.

Общественники и депутаты активно участвуют во всероссийской акции "Елка желаний". Например, член регионального штаба ОНФ, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам и многократный призер Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко исполнила желание восьмилетней Дарины Пучковой из Бийска, подарив ей качалку-каталку. Девочка страдает тяжелой формой ДЦП, и этот подарок для нее не просто игрушка, но и средство реабилитации.