Почти 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 декабря

В ночь на 29 декабря на улицах Барнаула будут работать 97 снегоуборочных машин, 14 из которых – наемные. На дороги выведут тракторы, комбинированные дорожные машины, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.

Как сообщает пресс-центр мэрии, вывоз снега запланирован с проспектов Ленина, Социалистического, Строителей, Космонавтов, а также улиц Молодежной, Малахова и других.

В связи с этим барнаульцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют обязательно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.