Новак: В 2021 году рынок нефти может вернуться к докризисному уровню

Мировой спрос на нефть в 2021 году может вырасти на 5-6 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на канале "Россия 24".
"Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7-8 млн б/с относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть в этом году уже восстановилась. На следующий год мы ожидаем около 5-6 млн б/с дополнительного роста спроса. Это такой оптимистичный вариант", – сказал он.
По прогнозам вице-премьера, в следующем году рынок нефти может выйти на докризисный уровень. Новак считает, что этому будет способствовать появление вакцины от коронавируса.
Комментарии
задолбали эти заклинатели повышения цен на нефть , подниматели с колен
Бензоколонка снова заживёт!
И цены на топливо повысят. Затем цепная реакция на все цены.
каменный век закончился не потому что закончились камни
Так с нефтью, через 10-15 лет спрос на углеводороды упадет. Водород, электричество , какие -то другие технологии
Да ! С вероятностью 0.5 так и произойдет !
Жить станет лучше и веселее.
За 20 лет у власти можно было полностью перестроить экономику и забыть про эту нефть, а вы всё с открытыми ртами завороженно ждёте когда цена начнет расти. Убожество.
Факт.