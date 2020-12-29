РФС сделает Алтай футбольным регионом: построит манежи, стадионы и откроет академии

Российский футбольный союз и Министерство спорта заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола с правительством Республики Алтай. В ближайшие несколько лет в регионе откроют два новых отделения по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Одно из учреждений подготовки футболистов получит статус "Региональный центр РФС".

Также в регионе создадут центр подготовки специалистов в футболе. Появятся тренеры с лицензией РФС/УЕФА и судьи всероссийской категории. К 2024 году две республиканские команды будут представлены на межрегиональных турнирах под эгидой Союза федераций футбола "Сибирь". К 2024 году в муниципальных образованиях региона построят не менее семи инфраструктурных объектов. Среди них – два малоформатных футбольных манежа с искусственным газоном, стадион вместимостью более 1500 мест, а также футбольная мини-площадка и полноразмерное поле с искусственным покрытием.

"В Республике Алтай мы видим большой потенциал для развития массового футбола. Строительство новых инфраструктурных объектов, в том числе двух крытых манежей, создаст больше возможностей для проведения соревнований и условия для дальнейшей популяризации футбола в регионе. Мы планируем развивать в республике и разновидности футбола", – прокомментировал планы РФС глава организации Александр Дюков.

Министр спорта России Олег Матыцин также видит перспективы в развитии футбола в Республике Алтай. Сегодня в регионе, по его данным, более трех тысяч человек регулярно занимаются футболом.

"Уверен, что наша совместная работа с РФС, Республикой Алтай и региональной федерацией футбола будет способствовать популяризации культуры здорового образа жизни среди жителей региона и повышению массовости занятий футболом", – сказал министр спорта.

Отметим, что в Республике Алтай нет ни одного профессионального футбольного клуба. В 2019 году команда "Спартак" из Горно-Алтайска стала победителем чемпионата Алтайского края. В этом году команда "Спартак" стала обладателем Кубка города Бийска по мини-футболу, а еще одна наша команда – "Спортиндустрия" – вышла в финал Кубка города Бийска. Игроки "Динамо" из Горно-Алтайска одержали победу в чемпионате города Бийска по футзалу.