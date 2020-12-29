Прокуратура проверит барнаульский водоканал после фонтана из киоска

Прокуратура Индустриального района Барнаула начала проверку действий ООО "Барнаульский водоканал" в связи с коммунальной аварией на улице Солнечная Поляна, повредившей имущество торгового объекта. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Правоохранители уточнили, что с начала декабря порывы водопровода происходили неоднократно, из-за чего нередко приходилось временно отключать от водоснабжения жилые дома и иные объекты.

"В связи с участившимися в конце года авариями на объектах холодного и горячего водоснабжения на территории Барнаула прокуратурой города с привлечением районных прокуратур организована проверка деятельности ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований законодательства в части своевременного и надлежащего проведения обследования, текущего и капитального ремонта линейных объектов водоснабжения, полноты исполнения мероприятий инвестиционных, производственной программ, подготовки таких объектов к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов", – констатировали в прокуратуре.

Как ранее писал amic.ru, сильный поток воды на улицу Солнечная Поляна хлынул из киоска, расположенного у остановки общественного транспорта. Это произошло из-за порыва на трубопроводе диаметром 400 мм. Более подробную информацию сообщат позднее. Перед этим в Барнауле коммунальные службы ликвидировали повреждение водопровода диаметром 300 мм в районе проезда Базового и улицы Солнечная Поляна.