Прокуратура проверит барнаульский водоканал после фонтана из киоска

Прокуратура Индустриального района Барнаула начала проверку действий ООО "Барнаульский водоканал" в связи с коммунальной аварией на улице Солнечная Поляна, повредившей имущество торгового объекта. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Правоохранители уточнили, что с начала декабря порывы водопровода происходили неоднократно, из-за чего нередко приходилось временно отключать от водоснабжения жилые дома и иные объекты.
"В связи с участившимися в конце года авариями на объектах холодного и горячего водоснабжения на территории Барнаула прокуратурой города с привлечением районных прокуратур организована проверка деятельности ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований законодательства в части своевременного и надлежащего проведения обследования, текущего и капитального ремонта линейных объектов водоснабжения, полноты исполнения мероприятий инвестиционных, производственной программ, подготовки таких объектов к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов", – констатировали в прокуратуре.
Как ранее писал amic.ru, сильный поток воды на улицу Солнечная Поляна хлынул из киоска, расположенного у остановки общественного транспорта. Это произошло из-за порыва на трубопроводе диаметром 400 мм. Более подробную информацию сообщат позднее. Перед этим в Барнауле коммунальные службы ликвидировали повреждение водопровода диаметром 300 мм в районе проезда Базового и улицы Солнечная Поляна.
Комментарии
Такое каждую зиму происходит. Раньше прокуратуру все устраивало?
Скорее всего Водоканал не стал заморачиваться добровольно с возмещением ущерба.
А как можно проверить трубу, находящуюся под постройкой?
Напрасно они пригласили сотрудников администрации поучаствовать в устранении аварии!
Пусть проверят Водоканал или кто там за это отвечает, за взимание платы за "подогрев холодной воды". На улице дубак -40 из крана вода бежит ледяная, чо они ее не подогревают то? А деньги смеют при этом брать.
Трубы были не под подстройкой,а рядом просто там вода вышла)
Но действительно как трубы зарытые на два метра обследовать"своевременно и с надлежащим проведением."Хотя, возможно и есть методы...