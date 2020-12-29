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Новости

Алтайские инспекторы ДПС обогрели замерзших водителя и пассажиров

, ИА "Амител"
Автомобиль сломался вдалеке от населенных пунктов
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Сотрудники ГИБДД в Калманском районе помогли водителю ВАЗ-21120 и его пассажирам, которые в мороз отправились в путь, но их автомобиль сломался на Чуйском тракте вдалеке от населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Старший лейтенант полиции Петр Шереметьев и лейтенант полиции Сергей Зятьков обратили внимание, что трое мужчин замерзли, и пустили их в патрульный автомобиль, чтобы погреться.

Автолюбитель рассказал, что отправился в Поспелиху, но до пункта назначения добраться не удалось – замкнула проводка в моторном отсеке.

Затем подоспели новые помощники. Водитель и его спутники поблагодарили инспекторов ДПС и продолжили путь в компании прибывших на помощь знакомых.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

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из Калманки в Поспелиху через Чуйский тракт? новое слово в географии

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