Умер солист ВИА "Лейся, песня" Владимир Ефименко

На 67-м году жизни умер солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня", исполнитель песни "Обручальное кольцо" Владимир Ефименко. Об этом рассказали на странице ансамбля в Instagram.

"28 декабря 2020 года на 67-м году безвременно ушел из жизни наш друг, товарищ, коллега Владимир Петрович Ефименко, солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня". Светлая память", – говорится в сообщении.

Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал в "золотом" составе коллектива. Он первым исполнил песни "Обручальное кольцо", "Где же ты была", "Прощай" и "Родная земля", которые стали визитными карточками коллектива.