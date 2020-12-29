Огромная пробка собралась в Бийске из-за аварии на мосту

Фото: "Бийский рабочий"

Из-за ДТП на спуске на Коммунальном мосту в Бийске собралась огромная пробка. Попавшие в аварию автомобили перегородили одну из полос моста, в результате чего транспортный затор начинается еще за рекой на улицах Шишкова и Горького.

Как пишет "Бийский рабочий", на месте столкновения работали сотрудники ДПС. Вероятно, автомобилисты не поделили крайнюю полосу и при перестроении один из водителей не заметил второго.

Причиной огромной пробки также стали и предновогодние дни, в которые движение в городе особенно оживленно. Кроме пробки на Коммунальном мосту, "встали" также улица Советская на Зеленом Клине. Также движение затруднено на Понтонном мосту.