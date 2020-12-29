Российский миллиардер назвал ипотеку новым рабством

Российский миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "видом современного рабства". Об этом пишет РИА Новости.

"Они мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть – а как еще, вот мы так живем", – сказал он.

Предприниматель считает, что люди с ипотекой начинают испытывать страх потери работы и репутации, а это приводит к потере возможности рационально мыслить.

Ранее amic.ru писал о том, что сотни барнаульцев оказались заложниками собственных квартир. При их возведении были нарушены законы о строительстве, поэтому продать, подарить и передать недвижимость наследникам жильцы могут только через суд.