Подписчики раскритиковали Регину Тодоренко за "голый" купальник

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором кажется, что она гуляет по пляжу без купальника. Девушка отметила эту забавную иллюзию.

"Где трусы?" – подписала она снимок.

Многие подписчики решили, что она действительно ходит голой и поспешили раскритиковать ее, но особенно внимательные пользователи увеличили фотографию и поняли, что все на месте.

Еще одна часть внимательных подписчиков обвинила Тодоренко в использовании фотошопа. Некоторые комментаторы увидели искажение волны в районе талии телеведущей и предположили, что она специально "подкорректировала" фигуру.