Подписчики раскритиковали Регину Тодоренко за "голый" купальник

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором кажется, что она гуляет по пляжу без купальника. Девушка отметила эту забавную иллюзию.
"Где трусы?" – подписала она снимок.
Многие подписчики решили, что она действительно ходит голой и поспешили раскритиковать ее, но особенно внимательные пользователи увеличили фотографию и поняли, что все на месте.
Еще одна часть внимательных подписчиков обвинила Тодоренко в использовании фотошопа. Некоторые комментаторы увидели искажение волны в районе талии телеведущей и предположили, что она специально "подкорректировала" фигуру.
Комментарии
Гусары, молчать!
Новость дня!
Все нормально. В купальнике.
кто это? откуда это?
Реально ни каких новостей в пропадающием крае
Всё правильно.
Новости о двухголовых телятах или неизвестных коровах на пляже должны отвлекать население от новостей о повышении ЖКХ и тому подобного.
Так держать!
Посмотрев,тоже было возмутился,но потом успокоился.
А у меня плохое зрение, до сих пор возмущаюсь.
Куда только смотрит Министерство Нравственности Алтайского края?