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Новости

"Остальные выстрелили позже". Попов объяснил рекордную смертность в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Суммарно по количеству умерших регион имеет показатели ниже среднероссийских
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов считает, что рекордная смертность в регионе по итогам ноября связана исключительно с ковидом. Алтайский край вошел в топ-5 по приросту летальных исходов в сравнении с ноябрем 2019-го. Это произошло потому, что вторая волна коронавируса (принесшая множество смертей) обрушилась на регион как раз в середине осени, объяснил Попов в разговоре с корреспондентом amic.ru.

Нет болезней, кроме ковида?

Накануне Росстат выложил данные по смертности в стране за ноябрь 2020 года. В Алтайском крае скончался 4751 человек, тогда как годом ранее в регионе умерли 2564 жителя.

Непосредственно от коронавируса в ноябре в Алтайском крае скончались 377 человек (в 51 случае вирус точно не идентифицирован), сказано в материалах Росстата. Еще в 132 случаях ковид не стал основной причиной смерти, но оказал влияние на развитие осложнений, а в 827 эпизодах ковид диагностировали, но он не был причиной смерти и никакого существенного влияния на развитие осложнений не дал. Если сложить все указанные числа (377, 132 и 827), то получается 1336 летальных исходов, тогда как всего в ноябре их было 4751.

То есть, на первый взгляд, более трех тысяч человек (или 65%) скончались не из-за ковида. Ряд СМИ предположили, что статистика намеренно искажена, и на самом деле смертей от ковида намного больше, иначе сложно объяснить расхождение в цифрах. Но краевой министр здравоохранения Дмитрий Попов никакого противоречия в статистических данных не видит. Чиновник напомнил, что Росстат не публикует сведения в разрезе отдельных заболеваний.

 "Они (Росстат, – прим. ред.) показывают общую смертность, младенческую, смертность от ковида и связанных с ним заболеваний. Нет отдельных показателей по болезням системы кровообращения, органов дыхания, онкологии, внешних причин. Многие из них также спровоцированы ковидом. Таким образом, не виден их вклад (в общую смертность, – прим. ред.)", – пояснил Дмитрий Попов.

Наши показатели ниже среднероссийских

Между тем министр настаивает, что основной удельный вес смертности в ноябре составил COVID-19, внебольничные (вирусные) пневмонии, а также "ковид-ассоциированные заболевания". Это в первую очередь болезни системы кровообращения, они дали основной прирост по сравнению с прошлым годом. Дмитрий Попов отметил, что он опирается на статистику Минздрава, составленную на основе оперативных данных.

"У нас вирусные пневмонии выросли просто многократно, в том числе и в ноябре, резко увеличилось число инсультов, инфарктов, летальных исходов с хронической ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, которые идут совместно с ковидом… Вот эти категории и дали основной вклад в скачок смертности", – объяснил негативную тенденцию Попов.

Глава краевого Минздрава подчеркнул, что, несмотря на лидерство по приросту смертельных случаев в октябре и в ноябре, суммарно по количеству умерших Алтайский край имеет показатели ниже среднероссийских.

"Такие высокие цифры в конце осени объясняются тем, что пик заболеваемости ковидом у нас пришелся на октябрь и ноябрь – отсюда и множество смертей. Другие регионы "выстрелили" позже, в декабре, поэтому там теперь будет более весомый прирост по смертям, чем в Алтайском крае", – привел аргументы собеседник.

В октябре 2020 года в Алтайском крае было составлено 4637 актов о смерти. Это на 1776 больше, чем в октябре 2019 года.

Попов считает, что в декабре статистика в Алтайском крае сгладится, и регион уже не будет в числе антилидеров по приросту смертельных случаев за месяц: "Не могу рассуждать достоверно, но надеюсь и почти уверен, что в топе мы фигурировать не станем".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

30.12.2020 07:18
- гость -

Год високосный.

30.12.2020 08:16
Гость

Какая разница следствие чего такая высокая смертность. В 2 раза! Причиной тому ковид и отсутствие медицинской помощи.

30.12.2020 08:22
Жора

Брешет и не краснеет!

30.12.2020 08:48
- гость -

рекордная смертность в регионе по итогам ноября связана исключительно с ковидом.

Получается, что прекратив оказывать медпомощь населению количество смертей не выросло? Ну тогда после окончания пандемии больницы следует закрыть.

30.12.2020 08:57
гость

кручу, верчу, запутать хочу- как не считай, а люди умерли, оправданий нет

30.12.2020 09:02
- гость -

Им перед Кремлем отчитываться, а там потемкинские деревни нынче в почете.

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