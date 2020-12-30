2021 год в Алтайском крае начнется с аномальных морозов

Алтайский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. С 1 по 6 января 2021 года ожидаются аномальные морозы в регионе. Температура воздуха опустится до -35°С и ниже, местами ожидается похолодание до -40°С.

Пресс-центр краевого ГУ МЧС напоминает о рисках, которые возникают в связи с серьезными морозами. Спасатели предупреждают о повышенной пожароопасности в такие периоды и просят не оставлять без присмотра затопленные печи и включенные электроприборы, не допускать перекала печи и не перегружать электропроводку нагревателями.

Владельцам авто сотрудники ведомства советуют прогревать машины только под присмотром и разрешенными способами, а также соблюдать бдительность на дороге: во время сильных холодов появляются снежные накаты и гололед, которые способствуют росту ДТП.

Напомним, что с 26 декабря по 11 января в Барнауле действует режим повышенной готовности из-за сильных морозов.