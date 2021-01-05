Выживут и в холодильнике. Барнаульцы рассказывают о новых набегах тараканов

Тараканы вновь напомнили о себе барнаульцам, которые живут в многоэтажках на проспектах Строителей, Ленина, Социалистический, Красноармейский и других улицах в центре города. По их словам, прежде проблема была актуальна еще в 90-х. Тогда усатые водились чуть ли не в каждом доме. И это считалось нормой.

Между тем, по данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в Барнауле за последние 10 лет не было вспышек численности тараканов. А вот горожане утверждают обратное и ищут способы избавиться от насекомых, что, оказывается, крайне сложно.

Тараканы в кафе и магазинах

В кафе "Хлеб да соль", которое находится на первом этаже общежития аграрного университета (ул. Молодежная), воюют с тараканами несколько лет подряд. В общежитиях, больницах и общепите тараканы – тема вечная.

"Я давно работаю в общественном питании. Но то, что происходит сейчас, не лезет ни в какие рамки, – поделился с amic.ru руководитель заведения. – Я знаю, что в общежитии тоже травят тараканов, но… Год назад я вынужден был взять в штат человека, который в моем кафе борется с тараканами (раньше кафе обращалось в специализированные компании, их помощи было достаточно, – прим. авт.). Плачу ему 10 тысяч в месяц. Он периодически заходит в кафе, обследует помещение и если выявляет новые очаги, травит".

Прошлой осенью насекомые стали встречаться посетителям ЦУМа на пр. Ленина. По словам представителя администрации магазина, такого наплыва насекомых здесь раньше не было. В середине октября в ЦУМе провели масштабную дезинсекцию.

В соседнем здании классического университета на пр. Ленина та же история. В пресс-службе вуза сообщили, что с конца лета тут травили насекомых дважды: в августе и в сентябре. "В случае поступления заявок от учебных подразделений дезинсекция может быть проведена дополнительно", – сообщили в университете.

Почему их больше?

"Численность тараканов в Барнауле, я полагаю, действительно выросла", – рассказывает amic.ru доцент кафедры биологии и физиологии Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук Ирина Кудряшова. Постоянные колебания численности – биологическая закономерность для этих насекомых, подчеркивает эксперт.

"Тараканы – существа, которые долго не живут и быстро размножаются. Все популяции, обладающие такими свойствами, подвержены резким колебаниям численности. А вот на вопрос, почему их в какой-то конкретный момент становится меньше или больше, вам вряд ли кто-то даст точный ответ. Насколько я знаю, в нашей стране никто тараканов подробно не изучает. У нас нет специалистов, которые бы целенаправленно и постоянно занимались этой проблемой", – сожалеет Ирина Васильевна.

У людей же находятся свои версии. Все они, конечно же, очень спорные. Кто-то считает, что в начале 2000-х тараканов поубавилось, потому что их "распугало" излучение от микроволновок и вышек сотовой связи. А потом усатые будто бы адаптировались. Самую необычную версию выдвигают дезинфекторы: тараканов временно "извела" химия в человеческой еде – всякие заменители, усилители вкуса, красители, эмульгаторы, разрыхлители и пр.

А это не менее спорные версии из "народа", почему тараканы снова расплодились: 1) в городе много квартир стали сдавать в аренду, часть из них представляют собой откровенные помойки и рассадники насекомых; 2) повлиял приток мигрантов, которые подчас живут скученно и не следят за чистотой; 3) дезинфекторы сами подбрасывают в помещения тараканов, чтобы обеспечить себя работой.

Чем опасны тараканы?

Как выяснили ученые, тараканы появились на Земле еще до динозавров, и живут рядом с человеком тысячи лет. И хотя мы успели "привыкнуть другу к другу", нужно помнить, что тараканы представляют опасность для нашего здоровья. Усатые переносят на себе:

– яйца гельминтов;

– возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза;

– заболевания, связанные с поражением желудочно-кишечного тракта.

А поскольку тараканы обычно селятся на кухне, охотясь за продуктами, соседство с ними может привести к дизентерии, стафилококку, сальмонеллезу и другим заболеваниям.

Почему заводятся даже у чистюль?

Главные условия для существования тараканов – наличие воды и плюсовые температуры (температуры в холодильниках им тоже "подходят"), рассказывает Ирина Кудряшова. В еде тараканы крайне неприхотливы. Они пожирают собственных детенышей, трупы других тараканов и животных, бумагу, органику из канализации и т.д. Поэтому если тараканам будет не хватать пищи в вашей квартире, они станут спускаться за едой в сливные отверстия раковины и ванной, грызть книги, канцелярский клей и т. д. Корм для себя они способны найти всюду. Но, безусловно, антисанитария и плохое бытовое состояние квартиры на руку прусакам. К примеру, за оторванными плинтусами, обоями легко устраивать гнезда. А если в вашей многоэтажке забивается мусоропровод или прохудилась канализация в подвале – у тараканов будет пир горой.

При этом попасть в вашу квартиру тараканы могут откуда угодно. Люди "приносят" прусаков в своих сумках из гостиниц, ресторанов, поездов, больниц, с работы и т. д. Тараканы "приезжают" в посылках или в новой мебели, бытовой технике.

Кто должен травить?

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в квартирах жильцы обязаны травить тараканов сами, а в помещениях общего пользования (в подвалах, подъездах многоэтажек) – управляющие компании (УК). Причем коммунальщики обязаны обследовать помещения на предмет наличия тараканов каждый месяц (СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющие эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение").

Однако некоторые организации полностью игнорируют свои обязанности. "Бывает, что жильцы просят управляющие компании потравить тараканов в подвале, а те им заявляют: у нас нет денег", – рассказали amic.ru в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" при Роспотребнадзоре. – Коммунальщики лукавят. Составляя смету на год, каждая организация закладывает средства на дезинфекцию. Травить тараканов обязана фирма, с которой у них договор", – пояснил собеседник из Центра гигиены и эпидемиологии.

Чтобы коммунальщики потравили тараканов, достаточно жалобы одного жильца. К сожалению, точные сроки, в которые от УК требуется провести работы, законодательством не определены.

"Если компания недели две не реагирует на ваше обращение, не травит тараканов, можно смело жаловаться в Роспотребнадзор. Люди имеют полное право затребовать у УК договор с компанией, которая осуществляет дезинфекцию, а после обработки подвала – акт о проведенных работах", – проинструктировал специалист. Обращаться в Роспотребнадзор можно письменно или через единый портал ведомства.

Также через интернет вы можете подать первую жалобу по тараканам – в УК. Как сообщили amic.ru в пресс-службе инспекции строительного и жилищного надзора по Алтайскому краю, с управляющими компании лучше взаимодействовать через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Система работает на базе портала "Госуслуги". Ваши жалобы в УК, поданные через ГИС ЖКХ, будут иметь статус официальных обращений. Управляющая компания как минимум не потеряет их, а за игнорирование может быть наказана.

Соседи не хотят травить тараканов. Что делать?

Если тараканы бегут к вам от соседей, которые не поддерживают дома чистоту и не хотят травить насекомых, нужно писать жалобу в Роспотребнадзор. По словам руководителя алтайского подразделения общественной организации "Гражданский патруль" Игоря Берга, Роспотребнадзор имеет право провести у них проверку и привлечь к ответственности.

Согласно п. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ, "собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей".

"Если проверяющих не пустят в квартиру, граждане могут быть оштрафованы, а санитарная служба может обратиться с иском в суд о принудительном допуске на территорию квартиры с тараканами. В данном случае будут задействованы сотрудники службы судебных приставов, полиции (возможно, приедут сотрудники МЧС со своим оборудованием), при которых взломают дверь либо устранят преграду, мешающую проверяющим пройти на территорию гражданина", – говорит Игорь Берг. Он привел статьи, по которым может последовать наказание:

Ст. 19.4 и 19.4.1 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности… органа государственного контроля (надзора)…" – штраф от 500 руб. до 1000 руб.

Ст. 19.5 КоАП РФ "Невыполнение в срок законного предписания" – штраф от 500 руб. до 1000 руб.

Ваши помощники в борьбе с усатыми

Решите избавляться от тараканов собственными силами – химии от тараканов достаточно в хозяйственных магазинах. Со слов продавцов, покупатели особенно хвалят китайские порошки, бумажные ловушки и наш отечественный дихлофос.

Если будете нанимать компанию по дезинфекции, заключайте с ней договор, в котором должен быть указан гарантийный срок (обычно один год). Если во время гарантийного срока у вас заново появятся тараканы, компания будет обязана провести повторную обработку.

Вот примерные расценки:

– обработка квартиры площадью до 50 кв. м ("двушка") средством, после которого несколько дней (а может и дольше) пахнет химией, стоит в районе 1500 руб.

– обработка без запаха (тараканов травят одним средством, а второе средство подавляет запах) обойдется в 2000-2500 руб.

Кроме того, вам помогут советы от бывалых:

Почините все краны, трубы, батареи, чтобы они не подтекали. Перед сном досуха протирайте в раковинах и в ванне. На ночь закрывайте сливные отверстия пробками. На период борьбы с тараканами "замуруйте" вентиляционные отверстия. Надежно прячьте продукты от тараканов, и не только в полиэтиленовые мешочки. Их они могут прогрызть. Тщательно протирайте все поверхности, чтобы не было ни крошек, ни налипшей грязи, к примеру, в виде теста. Регулярно дезинфицируйте комнаты там, где скапливаются насекомые.

Интересные факты о тараканах, по данным Википедии:

Тараканы супервыносливы. Они способны месяц прожить без пищи и лучше людей сопротивляются радиации: смертельная доза излучения для них превышает таковую для людей в 6-15 раз.

В таракане содержится в три раза больше белка, чем в мясе куряцы. Засахаренные тараканы – традиционное блюдо китайской кухни. А еще их используют в народной медицине.

Ученые университета Флориды(США) выяснили, что таракан оставляет за собой химический след, которым будут пользоваться другие тараканы для поиска дороги к источникам воды, пищи или укрытиям.