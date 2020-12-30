На Алтае задержали троих подпольных банкиров

Троих жителей Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области уличили в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает "МВД Медиа".

Как выяснили сотрудники МВД по Республике Алтай, злоумышленники разработали и реализовали план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии.

"Почти два года злоумышленники осуществляли на территории трех регионов страны незаконные операции, связанные с обналичиванием денежных средств для заинтересованных юридических лиц, – уточнили правоохранители. – За указанный период ими извлечен доход в виде комиссионных от суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств, который составил более 9,5 миллиона рублей".

У подозреваемых провели обыски. У них изъяли деньги, печати организаций и документы, свидетельствующие о том, что фигуранты дела предоставляли банковские услуги.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Санкции предусматривают до семи лет лишения свободы.