Трамваи без кондукторов запускают в тестовом режиме в Барнауле

В Барнауле в тестовом режиме на линию выйдут два трамвайных вагона без кондукторов. Это вынужденные меры, которые связаны с острой нехваткой сотрудников из-за пандемии, сообщила замдиректора по эксплуатации, начальник службы движения Горэлектротранса Лариса Шубина.

По ее словам, из-за коронавируса на предприятии отсутствуют порядка 44% штатной численности кондукторов. А поскольку это преимущественно люди старшего поколения, многие из них уволились или находятся на больничном.

Как отметили в мэрии, с 1 января в тестовые рейсы отправятся два вагона по маршруту № 1 (Докучаево – пл. Свободы) и № 2 (РТИ – Пивзавод). Без кондуктора они будут работать на линии с 5:30 до 10:00 и с 19:00 до 23:00.

Об отсутствии кондуктора пассажиров уведомят специальными табличками на вагонах. Вход и выход при этом будет осуществляться через передние двери. Водителя будет сопровождать начальник колонны, который проследит за обстановкой в салоне.

Горожан просят при поездках в таких вагонах по возможности оплачивать проезд электронными средствами платежа.