Четверг, 31 Декабрь, 14:42

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,88
€ 90,68
-14°


3131550 +0
Обь
14см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Новым годом

, ИА "Амител"
Глава города отметил, что в 2021 Барнаул станет еще уютнее
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Новым годом. Поздравление опубликовали на сайте мэрии. 

"Слова особой признательности в эти праздничные дни хочу передать всем, кто в непростых эпидемиологических условиях обеспечивает стабильную работу всех систем жизнеобеспечения города: врачам, педагогам, волонтерам, работникам транспорта и ЖКХ. Спасибо вам, дорогие барнаульцы, за добросовестный труд, ответственность и активную жизненную позицию", – сказал глава города.

Он отметил, что горожан ждет большая работа и вместе люди с ней справятся, а также добавил, что в 2021 году Барнаул станет еще уютнее. И современнее.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
14:40
Глава регионального отделения "СР" поздравил жителей края с Новым годом 0
14:10
Жители Горняка получили квитанции с огромным счетом за отопление 0
13:55
Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Новым годом 0
13:31
Жители барнаульской многоэтажки поблагодарили дворника за труд 0
12:42
Прочитать и запомнить: первая помощь при алкогольном отравлении 5
12:22
12 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 0
11:39
Восхитительный образ для новогодней ночи. Мастер-класс на amic.ru 2
11:07
Как правильно упаковать новогодний подарок. Видеоинструкция 1
10:48
Ничего не забыть: что нужно купить к новогоднему столу. Инфографика 4
10:14
79 зараженных коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки 0
09:49
Куда обращаться в Барнауле, если в новогодние праздники случилось ЧП. Инфографика 2
09:05
Запустить в воздух или сжечь: как правильно загадать желание на Новый год 1
08:42
Берем Быка за рога. В чем встречать Новый год 2021, чтобы привлечь удачу 4
08:23
Алтайский край вошел в топ-20 национального туристического рейтинга регионов России 5
08:01
А это нормально? Что делать, если новогоднее настроение никак не приходит 19
07:42
Можно ли шуметь в новогоднюю ночь в Алтайском крае 6
07:19
Опасный Новый год: что делать при получении травмы 0
07:03
В поездах и на вокзалах Алтайского края в праздники усилят санитарный контроль 0
06:49
Новогодние мемы, которые мы заслужили 0
06:21
Семейным на заметку. Как встретить Новый год и не развестись 1
06:01
До -25°С и немного снега. О погоде в Алтайском крае 31 декабря 0
23:45
Такой день. Поздравление "Стрижей" и барнаульские трамваи без кондукторов 0
23:15
Путин подписал закон о запрете разглашения информации о сотрудниках силовых ведомств 7
22:44
Следком разыскивает 15-летнюю девочку, которая пропала в Рубцовске 1
22:11
Барнаульцам рассказали, куда можно сдать елку после праздников 0
21:39
"Не бьется в истерике". Песков прокомментировал уголовное дело против Навального 2
21:08
В мэрии Барнаула рассказали, как будут чистить дороги от снега в праздничные дни 1
20:33
Бывшего первого вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера взяли под стражу 2
20:03
Трамваи без кондукторов запускают в тестовом режиме в Барнауле 8
19:34
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 4
19:07
Еще 69 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
18:36
Стала известна сумма сделки по продаже здания Речного вокзала 11
18:01
Как выбрать умные часы для ребенка: шесть факторов, которые нельзя не учесть 0
17:48
Honda решила прекратить поставки автомобилей в Россию 2
17:34
Энергетики завершили ремонт участка теплосети в Барнауле 0
17:20
Вместе весело шагать. Где найти попутчика в путешествие по России или за границу 0
17:07
Пассажирский автобус заглох и простоял на алтайской трассе пять часов 0
16:45
Как избежать засоров: "Росводоканал" напоминает о правилах пользования канализацией  1
16:34
Вячеслав Франк проконтролировал ход работ по замене участка теплосети в Барнауле 2
16:20
Холдинг "Алтайлес" подводит итоги конкурса журналистов "Растим будущее" 0
16:04
Барнаульские автоинспекторы поздравили горожан с наступающим Новым годом 2
15:48
Фонд "Вместе против рака" подарил алтайскому онкоцентру настольные игры 1
15:33
Больше 2,5 млн россиян переболели коронавирусом 1
15:18
Голикова объяснила разницу между российскими вакцинами от COVID-19 0
15:03
Вячеслав Франк подарил гитару на Новый год 13-летнему барнаульцу 1
14:50
На Алтае задержали троих подпольных банкиров 0
14:38
В алтайском селе подали горячую воду, которую обещал Медведев 3
14:26
Ученые назвали неожиданный симптом рака легких 2
14:14
"Стрижи" поздравили барнаульцев с наступающим Новым годом 8
14:02
Рост цены крабового салата вчетверо обогнал инфляцию в России 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.