Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Новым годом

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Новым годом. Поздравление опубликовали на сайте мэрии.

"Слова особой признательности в эти праздничные дни хочу передать всем, кто в непростых эпидемиологических условиях обеспечивает стабильную работу всех систем жизнеобеспечения города: врачам, педагогам, волонтерам, работникам транспорта и ЖКХ. Спасибо вам, дорогие барнаульцы, за добросовестный труд, ответственность и активную жизненную позицию", – сказал глава города.

Он отметил, что горожан ждет большая работа и вместе люди с ней справятся, а также добавил, что в 2021 году Барнаул станет еще уютнее. И современнее.