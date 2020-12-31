Жители Горняка получили квитанции с огромным счетом за отопление

Жители города Горняка под Новый год получили неожиданный "подарок". В квитанциях на оплату отопления их ждала огромная сумма.

"Жители города получили квитанции, от которых у них волосы встали дыбом. За отопление за декабрь горожанам предлагают заплатить более 13000 рублей. Некоторым придется отдать всю свою зарплату и еще должны останутся", – написал один из подписчиков сообщества Barnaul 22.

В комментариях под постом пользователи соцсети поделились на два лагеря: одни поддержали автора сообщения и рассказали о своих платежах за отопление, а другие решили, что видео постановочное и таких сумм никому насчитать не могли.