Сборная России обыграла Швецию на молодежном Чемпионате мира

Молодежная сборная России по хоккею обыграла сборную Швеции на молодежном Чемпионате мира – 2021. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне победили со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1) и забросили последнюю шайбу за шесть секунд до конца овертайма. После четырех матчей сборная России набрала восемь очков и обеспечила себе прохождение в четвертьфинал МЧМ.

Ранее amic.ru писал о том, что сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Швеции в своем втором матче в рамках Кубка Карьяла. Игра, которая проходила в Швеции, завершилась победой россиян со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе сборной Швеции в основное время на 56-й минуте шайбу забросил Антон Ведин. В российской команде отличился Родион Амиров: победу принес Василий Подколзин.