Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Новым годом. Он подвел итоги 2020 года и поделился планами на 2021-й. Поздравление опубликовали в социальных сетях регионального правительства.

Глава региона отметил, что уходящий год был тяжелым, но, несмотря на это, в крае продолжили работу крупные предприятия и представители малого бизнеса.

Виктор Томенко отдельно отметил самоотверженный труд врачей, которые спасли множество жизней во время пандемии, а также поблагодарил всех, кто работает 31 декабря. Жителям региона губернатор пожелал крепкого сибирского здоровья.

По его словам, в новом году Алтайский край ждет множество ярких событий.