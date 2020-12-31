Доктор Мясников рассказал о фатальной ошибке при похмелье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибке при похмелье, которая может обернуться трагедией. По его словам, поход в баню – крайне нежелательная процедура.

"Алкоголь – сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <…> Я понимаю – клин клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься", – сказал врач.

Он отметил, что единственный способ избежать тяжелого похмелья – умеренность. Важно не то, какие напитки вы пьете, а сколько вы выпиваете, пишет РИА Новости.