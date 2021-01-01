В ночь на 1 января загорелся частный жилой дом в селе Верх-Марушка Целинного района. В результате ЧП погибли три человека, сообщает сайт ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия первого подразделения пожарно-спасательной части деревянный одноэтажный дом горел открытым огнем. Произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь пожара составила 24 кв. м. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, с 1 по 6 января в Алтайском крае ожидается аномально холодная погода: минимальные температуры воздуха -35 ˚С и ниже, местами сильный мороз до -40 ˚С и ниже. В этой связи спасатели просят быть особенно внимательными при обращении с электроприборами.