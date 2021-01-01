Синоптики рассказали, какая погода будет в январе в Алтайском крае

В первой декаде января 2021 года в Алтайском крае ожидается аномально холодная, местами с сильными морозами погода, ночью может похолодать до -47 градусов, днем – до -34°С. Прогноз подготовил Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Находясь под влиянием мощного арктического антициклона столбики термометров в ночные и утренние часы опустятся до -32...-37°С, местами – до -42...-47°С, днем ожидается минус -29...-34°С, местами – до -22...-27°С", – говорится в сообщении Алтайского ЦГМС.

В третьей пятидневке месяца прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -13...-18 градусов, днем – до -10...-15°С. В последней декаде января температура воздуха ночью будет варьироваться от -21 до -26 градусов, днем – от -15 до -20.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы, по югу – около нормы (13-50 мм, в предгорных районах 53-67 мм). Снег будет идти в большинстве дней второй декады и отдельные дни первой и третьей, прогнозируют синоптики.