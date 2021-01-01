Троицкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре. Информация опубликована на сайте следкома.

По данным следствия, в ночь с 31 декабря 2020 года в частном доме в одном из сел Целинного района произошел пожар. В результате погибли 48-летний хозяин и его 49-летняя сожительница, а также их 36-летняя знакомая. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что ЧП случилось в селе Верх-Марушка. Общая площадь пожара составила 24 кв. м.