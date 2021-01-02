Минимальная цена на водку выросла в России

В России с 1 января выросла минимальная розничная цена на водку. Как сообщает ТАСС, теперь бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 243 рубля. Ранее ее цена составляла 230 рублей. Приказ Минфин РФ об изменении цены опубликован на федеральном портале проектов правовых актов еще в ноябре 2020 года.

Кроме водки подорожали и некоторые другие алкогольные напитки: коньяк, шампанское, игристое вино. Из документа следует, что минимальная розничная цена на коньяк объемом 0,5 литра выросла на 13 рублей и составляет с 1 января 446 рублей. Игристое вино (шампанское) подорожало на 5 рублей – до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Напомним, Минфин устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года, чтобы бороться с теневым производством.