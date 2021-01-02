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Новости

Ангела Меркель подтвердила обещание уйти из большой политики

, ИА "Амител"
Канцлером Бундестага она будет до осени

Ангела Меркель в своем новогоднем обращении заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Бундестаг (Немецкий федеральный парламент), сообщает радио "Маяк".

Таким образом политик "сдержала обещание", которое дала еще осенью 2018 года. Канцлером Бундестага Мергель пробудет до осени 2021 года.

Уходящий год она назвала самым сложным за 15 лет пребывания на посту из-за пандемии коронавируса. При этом в новогоднем обращении Меркель назвала вакцины против COVID-19 одним из "символов надежды" 2021 года. Она также сказала, что сделает себе прививку, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации.

Напомним, что Ангела Меркель — первая в истории Германии канцлер-женщина. Этот пост она бессменно занимает с 2005 года. Ангела Меркель 12 раз признана самым влиятельным политиком-женщиной (Forbes), "Человеком года-2014" по версии британской газеты Times, "Человеком года-2015" по версии агентства "Франс Пресс".

 

 

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

2.01.2021 09:18
- гость -

Побольше таких политиков. Молодец.

2.01.2021 09:55
- гость -

с 2005 года -2021 =16 лет тоже не слабо я думая к тому времени она уже недееспособна будет

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