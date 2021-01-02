Ангела Меркель подтвердила обещание уйти из большой политики

Ангела Меркель в своем новогоднем обращении заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Бундестаг (Немецкий федеральный парламент), сообщает радио "Маяк".

Таким образом политик "сдержала обещание", которое дала еще осенью 2018 года. Канцлером Бундестага Мергель пробудет до осени 2021 года.

Уходящий год она назвала самым сложным за 15 лет пребывания на посту из-за пандемии коронавируса. При этом в новогоднем обращении Меркель назвала вакцины против COVID-19 одним из "символов надежды" 2021 года. Она также сказала, что сделает себе прививку, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации.

Напомним, что Ангела Меркель — первая в истории Германии канцлер-женщина. Этот пост она бессменно занимает с 2005 года. Ангела Меркель 12 раз признана самым влиятельным политиком-женщиной (Forbes), "Человеком года-2014" по версии британской газеты Times, "Человеком года-2015" по версии агентства "Франс Пресс".