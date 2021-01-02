Насколько в России подняли пенсии с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года в России увеличили пенсии. Как сообщает ПФР, страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,3%. Это выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года, подчеркивают в Пенсионном фонде и отмечают, что теперь пенсия по старости у большинства неработающих пенсионеров увеличится "не меньше чем на тысячу рублей в месяц". Таким образом, средний размер пенсии вырастает до 17,5 тыс. рублей.

При это в ПФР отмечают, что у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

"К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2020-го составляет 10 806 рублей, после индексации она увеличится на 681 рубль и составит 11 487 рублей. Если страховая пенсия по старости на конец года составляет 17 522 рублей, после индексации она увеличится на 1 104 рубля и составит 18 626 рублей", — пояснили в фонде.

Также напомним, что некоторые пенсионеры увеличенную пенсию получили еще в декабре. Заранее пособие выплатили тем, кто получает его в начале января, когда по всей стране объявлены выходные дни.

По предварительным данным индексация коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Если же работающий пенсионер уволится в течение года, ему тут же пересчитают выплаты на все прошедшие индексации, пояснили в ПФР.