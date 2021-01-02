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Все в дом. Как самоизоляция заставила барнаульцев скупать бытовую технику

, ИА "Амител"
Кроме гречки барнаульцы скупали морозильные камеры, эпиляторы и игровые консоли
Бытовая техника/Фото: pixabay.com

Бытовая техника/Фото: pixabay.com

 Пандемия коронавируса и переход на удаленную работу спровоцировали в России и Барнауле спрос не только на гречку и туалетную бумагу, но и ажиотаж на рынке бытовой техники и электроники. Несмотря на коронакризис (а во многом и благодаря ему) в 2020 году россияне больше покупали бытовую технику чаще, чем в 2019 году. По оценке аналитической компании Gfk, за девять месяцев 2020 года объем российского рынка бытовой техники и электроники вырос по сравнению с прошлым годом на 16% и составил около 1,2 трлн. руб. Какие товары пользовались популярностью у барнаульцев и как изменился сейчас рынок бытовой техники и электронники amic.ru рассказали Павел Комаров, руководитель макрокатегории “Бытовая техника и электроника”  в Авито, и предприниматели.

Кроме гречки еще и морозильные камеры

В начале пандемии россияне стали активнее покупать морозильные камеры. Эксперты связывают это с тем, что во время самоизоляции потребителям потребовалось больше места для хранения продуктов. В Барнауле за девять месяцев 2020 года спрос на холодильники и морозильные камеры вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Популярностью у покупателей пользовались также вытяжки и плиты — спрос на эти товары вырос на 47 и 33% соответственно.

Во время вынужденного карантина люди стали больше внимания уделять своему здоровью и чистоте в доме. В результате резко выросли продажи  воздухоочистителей и пылесосов.

Поскольку из-за ограничений, вызванных пандемией, многие услуги в салонах красоты стали недоступны, россияне активно приобретали товары для индивидуального ухода. Особой популярностью пользовались эпиляторы (интерес к ним в 2020 году вырос на 68% по сравнению с 2019 годом), машинки для стрижки (+47%), а также приборы для укладки волос (+27%).

Естественно, что удаленная работа и введение дистанционного режима образования вызвало спрос на компьютеры и ноутбуки. С января по сентябрь 2020 года покупкой настольных ПК барнаульцы интересовались на 53% чаще, чем годом ранее. Спрос на ноутбуки увеличился на 44%. В целом рост продаж компьютерной техники составил 36%.

Но не только работа интересовала барнаульцев. За первые три квартала 2020 года в столице края продажи игровых консолей и других товаров для гейминга выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В онлайне все равны

Новая реальность заставляет ритейлеров, и крупные сети в ускоренном темпе развивать онлайн-форматы. Так, группа “М.Видео-Эльдорадо” за три недели, а не за три года как планировалось, реализует модель One Retail, в рамках которой покупатели больше не делятся на онлайн и офлайн, а потребительский опыт становится бесшовным — пользователь может увидеть что-то офлайн и купить онлайн, и наоборот. Система позволяет отдать заказ в магазине уже через 15 минут после его оформления на сайте или в приложении. При этом консультант вместе с покупателем могут в режиме реального времени сравнить цены у конкурентов на выбранный товар через специальное меню в смартфоне. оплатить покупку можно сразу у полки с товаром через приложение, не обращаясь на кассу, объясняет управляющий директор "М.Видео" Дагмара Иванова.

По итогам первого полугодия 2020 года группа увеличила продажи на 7,6%, доля онлайн превысила 50%, а общие онлайн-продажи, по сравнению с прошлым годом, выросли вдвое. При этом онлайн-рынок бытовой техники и электроники в целом вырос примерно на 70%, то есть, отмечает Иванова.

Аналитики отмечают, что ограничения, вызванные пандемией, рынок БТиЭ пережил довольно легко, так как не только крупные ритейлеры, но и небольшие компании  уже давно развивают свои онлайн магазины и работают с маркетплейсами (одна площадка, где покупатели выбирают лучшее предложение от разных продавцов) и классифайдами (ресурс с с различными предложениями, сгруппированными по темам), где уже сформирована аудитория. И это позволяет компаниям на равных конкурировать за внимание потребителя.

“Мы не чувствуем конкуренции со стороны крупных федеральных сетей, скорее наоборот — они нам помогают. Помогают тем, что цены у них, как правило, выше, чем у нас. Покупатели ищут выгоду, сравнивают цены и делают выбор в нашу пользу: тот же самый товар у нас они могут приобрести за меньшую стоимость”, — отмечает Александр Васильев, владелец магазина мобильной техники “Алло”, Барнаул.  

Даже магазины, которые еще не успели обзавестись собственным сайтом, стараются использовать другие возможности Сети, чтобы постоянно присутствовать в "зоне видимости" клиентов:

“Мы стараемся оставаться в поле видимости клиента, чтобы, когда у него возникала потребность приобрести, к примеру, ноутбук, он заходил в Интернет и мог легко нас найти. Соответственно для продвижения мы используем многие из доступных каналов и инструментов. Мы есть в социальных сетях, на Авито, в скором времени также планируем подключать свой сайт”, — объясняет Владимир Поломошнов, старший менеджер по работе с клиентами магазина техники Ananas One, Барнаул.

Интернет дарит всем одинаковые возможности и в этих условиях небольшая компания может быть даже в преимуществе перед гигантом, отмечает Дарья Валькер, креативный менеджер магазина бытовой техники и электроники Good Things, Санкт-Петербург:

“Наш магазин меньше, чем какой-то условный сетевик, что совсем необязательно пойдет в минус. В нашем случае это означает, что мы можем себе позволить особый подход к каждому клиенту. Подскажем, как лучше доставить товар в тот или иной регион, обязательно предоставим скидку покупателям, которые возвращаются к нам снова и снова. Мы читаем каждый отзыв, оставленный нашими клиентами, анализируем работу и стараемся стать лучше”.  

По оценке Gfk, в 2019 году 32% российских потребителей использовали Интернет для поиска информации о товарах и технологиях. Но большая часть покупок совершалась непосредственно в магазинах. Пандемия кардинально изменила эти привычки: освоить онлайн-покупки пришлось даже тем, кто до этого предпочитал исключительно офлайн. Согласно данным Gfk, в период с января по сентябрь 2020 года доля онлайн-продаж техники в России составила 40%, в Москве и Санкт-Петербурге – 58%. И аналитики уверены, что в дальнейшем эти цифры будут только расти. Россияне оценили преимущества онлайн-покупок и отказываться от этого не будут. Предпринимателям же предстоит борьба за внимание клиента.

 


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