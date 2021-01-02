В Барнауле разыскивают потрошителей автомобилей

В новогоднюю ночь на улице Энтузиастов в Барнауле неизвестные вандалы повредили несколько автомобилей. Как пишут подписчики в группе "Инцидент Барнаул", около дома № 40 в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные разбили зеркала на припаркованных автомобилях. Некоторые зеркала были просто вырваны. По сообщению очевидцев, пострадавших автомобилей "достаточно много".

Из-за фейерверков в новогоднюю ночь на автомобилях часто срабатывали сигнализации, и люди перестали обращать на это внимание, сообщает один из участников сообщества. Этим и воспользовались злоумышленники.

Сейчас пострадавшие автовладельцы разыскивают очевидцев происшествия.