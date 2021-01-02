В Барнауле разыскивают потрошителей автомобилей

В новогоднюю ночь на улице Энтузиастов в Барнауле неизвестные вандалы повредили несколько автомобилей. Как пишут подписчики в группе "Инцидент Барнаул", около дома № 40 в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные разбили зеркала на припаркованных автомобилях. Некоторые зеркала были просто вырваны. По сообщению очевидцев, пострадавших автомобилей "достаточно много".
Из-за фейерверков в новогоднюю ночь на автомобилях часто срабатывали сигнализации, и люди перестали обращать на это внимание, сообщает один из участников сообщества. Этим и воспользовались злоумышленники.
Сейчас пострадавшие автовладельцы разыскивают очевидцев происшествия.
Комментарии
Это Россия детка!!! У нас во дворе еще в 70-е у половины жильцов были автомобили москвич, доступные на то время. Хулиганы сливали бензин и прокалывали колеса. Даже летом машины загонялись в гараж на ночь. А тут звериный капитализм на дворе, а машины на улице.
Посмотрим, как полиция жуликов поймает! Ну что полицейские, силенок то хватит?
Или умеете только антимасочников ловить?
Причем тут "Россия детка"? Во всех странах идиотов хватает.... Ведь так? Думаю малолетки переписи....
Ты видимо не в курсе что твориться в цивилизованной Европе?