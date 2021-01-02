Умер актер Владимир Коренев, сыгравший человека-амфибию

Известный российский актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь актера Ирину Кореневу. По ее словам, причиной смерти Владимира Коренева стал коронавирус.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье военного моряка. Когда семья переехала в Таллин, Владимир стал интересоваться театром и литературой. После школы он поступил в ГИТИС.

Когда Коренев учился на последнем курсе, на него обратил внимание ассистент по актерам, искавший кандидата на главную роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева. В итоге первая главная роль артиста принесла ему самую большую известность.

Всего Коренев снялся в пяти десятках фильмов и сериалов, включая проекты "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Дети Арбата", "Криминальный талант", "Десантный Батя" и "Убойная сила".