Алтайская лыжница вошла в десятку лучших на этапе Кубка мира

Барнаульская спортсменка Яна Кирпиченко 2 января в составе национальной команды вошла в десятку сильнейших на традиционной лыжной многодневке "Тур де Ски" в Валь Мюстайре (Швейцария). Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В масс-старте на 10 км классическим стилем алтайская лыжница заняла седьмое место. Это второй показатель среди всех россиянок. Победу в гонке одержала шведка Линн Сван, второй была лучшая из российских лыжниц Юлия Ступак, третьей – американка Джессика Диггинс.

Стоит отметить, что это лучшее выступление на "Тур де Ски" среди всех представительниц Алтайского края в истории турнира. До этого рекорд удерживала нынешний председатель краевой федерации лыжных гонок Ольга Сементина. В 2014 году она заняла восьмое место.

Добавим, что "Тур де Ски" – многодневная лыжная гонка, организованная под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Турнир является частью Кубка мира и включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Их бегут как классическим стилем, так и свободным.