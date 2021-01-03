В ГИБДД Барнаула рассказали о подробностях ДТП, где погибла женщина

35-летняя девушка погибла в аварии в Барнауле. О подробностях случившегося рассказали в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло ранним утром в воскресенье на Бульваре 9 Января. Toyota Camry под управлением автолюбительницы протаранила опору линии электропередачи перед ж/д переездом.
В результате столкновения женщина получила смертельные травмы. Она скончалась до прибытия медиков.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель не выдержала безопасную скорость движения и потеряла контроль автомобиля.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Комментарии