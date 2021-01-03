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Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Это связано с новогодними каникулами
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Новогодние праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае. В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые поезда были отменены, а другие добавлены. Список изменений предоставили в АО "Алтай-Пригород"

До 10 января 2021 года отменены электропоезда:

– № 6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

– № 6021 Озерки – Барнаул (4:34, 5:56);

– № 6101 Депо – Барнаул (7:06, 7:45);

– № 7105 Заринская – Барнаул (6:50, 8:25).

4 января 2021 года:
– № 6001 Озерки – Барнаул (5:35, 6:55).

– № 6776/6775 Сузун – Барнаул (4:01, 6:55).

5 и 7 января 2021 года назначаются поезда:

– № 6111 Барнаул – Ребриха (9:04, 12:06);
– № 6112 Ребриха – Барнаул (13:38, 16:36).

Все остальные поезда будут ходить по прежнему графику. С 11 января 2021 года расписание всех пригородных поездов будет восстановлено в соответствии с действующим расписанием.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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