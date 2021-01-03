Жителей Алтайского края предупредили о морозе до -45°С

Одна из самых холодных ночей в начале января ожидает жителей Алтайского края с 3 на 4 число, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Похолодает до -37°С, а местами столбики термометров упадут до -45°С. Дневная температура составит от -27°С до -32°С (в отдельных районах – от -20°С). Осадков и сильного ветра не предвидится.

Ночью 5 января температура воздуха составит от -30°С до -35°С. При этом местами может похолодать до -42°С. Днем будет теплее – от -23°С до -28°С (в предгорьях – от -17°С). Кроме того, синоптики предупреждают о сильной гололедице, а также изморози и тумане в утренние часы. Скорость ветра не превысит 7 м/с.

В связи с таким прогнозом жителям и гостям региона не стоит пренебрегать правилами безопасности.

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае из-за сильных морозов действует штормовое предупреждение.