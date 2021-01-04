Фото алтайского водопада вошло в число лучших снимков мира

Фото с изображением Пещерского водопада, который расположен в Алтайском крае, вошло в топ-250 снимков престижного международного фотоконкурса "Осенний пейзаж #35 awards 2020". Автором работы является кемеровчанин Александр Рымаров.

Всего в конкурсе участвовало 15 тысяч снимков, присланных фотографами из Бразилии, Украины, Польши, Германии, Израиля, Словакии и других стран.

Также в число лучших фоторабот вошла и ещё одна фотография Рымарова — Сосновый бор в Кемеровской области.

Напомним, Пещерский водопад расположен недалеко от села Пещерка Залесовского района. Водопад имеет рукотворное происхождение и своим появлением обязан прокладке автотрассы Алтай — Кузбасс: в ходе взрывных работ для добычи гравия и щебня, использовавшихся при отсыпке дороги, и возникла природная достопримечательность.