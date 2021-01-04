Небольшое потепление прогнозируют синоптики в Алтайском крае. Столбики термометров поднимутся 6 января.

По данным регионального Гидрометцентра, в среду днем по краю будет -21...-26 градусов, в предгорьях местами до -16 градусов. В Барнауле обещают -21...-23 градуса.

По-настоящему морозы отступят лишь во второй декаде января.

Как уже сообщал amic.ru, предстоящей ночью, 5 января, в Алтайском крае местами ожидается до -43 градусов. В среднем по региону – от 30 до -35 градусов. В краевой столице синоптики прогнозируют -33...-35 градусов.

Из-за морозов в ГИБДД настоятельно рекомендуют жителям региона без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.