Девять жителей Алтайского края погибли на пожарах за первые дни 2021 года

Количество пожаров резко выросло в Алтайском крае на новогодних каникулах. За первые четыре дня января в регионе зафиксировали 80 возгораний, в огне погибли девять человек.

Так, 1 января в селе Верх-Марушка в частном доме при пожаре погибли три человека. В тот же вечер скончался мужчина в результате возгорания на улице Власихинской в Барнауле.

2 января в селе Алтайское во время пожара в частном доме погиб мужчина. Еще одно возгорание со смертельным исходом случилось 3 января в Павловске.

Сегодня, 4 января, на пожарах в частных домах погибла женщина в райцентре Михайловское и двое мужчин в селе Харитоново в Завьяловском районе.

Как сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, основными причинами возгораний явились нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим спасатели в очередной раз призывают население быть осторожным с огнем. В условиях сильных холодов необходимо предельно внимательно топить печи, не допускать их перекала усиленной топкой. При использовании электроприборов нужно избегать перегруза сети.