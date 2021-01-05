Культовую базу "Империя туризма" продают в Алтайском крае

Все желающие, у кого случайно (или нет) есть 200 млн рублей, могут приобрести готовый турбизнес в Алтайском крае. Владельцы выставили на продажу известный туркомплекс недалеко от озера Ая – базу "Империя туризма".

Объявление появилось на сайте "Авито" в конце декабря.

"Продается прибыльный бизнес: туристический комплекс в 500 м от единственного теплого озера Ая в Горном Алтае с чистой доходностью более 20 млн рублей в год и окупаемостью 6-7 лет", – гласит текст сообщения.

Покупателю предлагают 65 объектов недвижимости, оборудование для ресторана, бассейна, освещение, благоустроенную территорию в заповедном лесу площадью 4 га (в аренде до 2057 года), номерной фонд, базу клиентов, поставщиков и прочее. Турбаза укомплектована сотрудниками (70 человек).

Объясняется, что "собственнику требуется бюджет для перехода в другой перспективный проект". При этом возможен обмен на земельные участки, недвижимость в Ростове, Крыму. Кроме того, базу готовы отдать в рассрочку.

Отметим, что более года назад "Империю туризма" уже выставляли на продажу. Однако тогда, согласно данным портала businessesforsale.ru, цена была в три раза меньше – около 78 млн рублей, но причина продажи осталась неизменной: "перевод средств в другой профильный бизнес".

Напомним, что "Империя туризма" является культовым местом: в середине 2000-х годов база являлась фактически Меккой для тусовщиков со всей Сибири. Здесь проводились дискотеки, на которые съезжались отдыхающие со всей горной части Алтайского края и Республики Алтай.