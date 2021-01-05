В ближайшие дни жителей Алтайского края ожидают аномальные холода

Аномальные холода ожидают жителей нескольких регионов России в ближайшие дни. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В регионы Западной Сибири приходит очередная волна холода, отметил метеоролог.

"Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край – там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов. Суровая погода и ослабление морозов возможно только в конце первой декады. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува – там тоже аномальный холод", – сказал он.

Также значительно похолодает на Урале, в северной части Таймыра и в Якутии.