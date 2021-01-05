В Челябинске зарубили бизнесмена, которого наградил Путин

СК возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Челябинске. 49-летний Артем Павлов был убил на своем рабочем месте — в магазине "Мир танков и самолетов", пишут "Вести".

В помещение прошел преступник, который нанес потерпевшему несколько ударов топором. Мужчину госпитализировали, но его раны оказались слишком серьезными.

Незадолго до случившегося, предпринимателя, который также являлся учредителем военно-исторического клуба "Дивизион", поощрили наградой от президента России за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решение проблем ветеранов Великой Отечественной Войны.