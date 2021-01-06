Россиянин голыми руками задушил волчицу, которая на него напала

Житель села Новотроицкого в Еврейской автономной области голыми руками расправился с волчицей, которая на него напала. Об этом сообщают "Вести".

Инцидент произошел второго января. Хищник вышел из леса и добрался до населенного пункта. Одна из камер видеонаблюдения, установленная в населенном пункте засекла момент, когда волчица погналась за дворовым псом. Позднее стало известно, что собака умерла.

Волчица загрызла двух собак, покусала лошадь и атаковала местного фермера, она укусила его, однако мужчина оказал сопротивление и смог убить опасного хищника.

После ЧП животных в селе привили от бешенства. О состоянии пострадавшего человека информации нет.