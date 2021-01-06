Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам объявил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями. В него поступит около 60 млрд рублей от сбора НДФЛ по повышенной ставке. По словам Путина, фонд решили назвать "Круг добра", сообщает "Маяк".

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, правительство рассчитывает, что помощью фонда смогут воспользоваться около четырех тысяч маленьких пациентов. Средства пойдут на оплату лечения и лекарств.

В ближайшее время будут подписаны и заработают все необходимые для деятельности фонда документы, их проекты уже готовы, отметила Голикова.

Напомним, новая повышенная ставка НДФЛ – 15% – для доходов граждан в части превышения ими 5 млн рублей в год начала действовать в России с 2021 года. О ее введении Владимир Путин рассказал в своем обращении к гражданам 23 июня 2020 года, отметив, что доходы федерального бюджета, получаемые от применения повышенной ставки, будут направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.