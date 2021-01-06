Автомобиль полностью выгорел ночью на парковке в Рубцовске

В Рубцовске в ночь на 6 января загорелся автомобиль Toyota Camry, рассказали подписчики сообщества "Инцидент Рубцовск". Обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.
По словам очевидцев, иномарка была припаркована возле городской стоматологической поликлиники (пр. Ленина, 19). В момент возгорания никого рядом с машиной не оказалось. Заметив пламя, жители соседних домов вызвали пожарных.
К моменту приезда сотрудников МЧС машина уже горела открытым огнем.
Напомним, днем ранее похожий случай произошел в Барнауле. Возле дома № 83 по ул. Власихинской загорелся автомобиль Renault Logan.
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