Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили уже в 41 стране

Новый штамм COVID-19, недавно обнаруженный в Британии, зафиксировали уже в 40 других странах и территориях. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ученых, разновидность ковида VOC-202012/01 на 70% заразнее своего предшественника. В Великобритании в декабре даже вводили жесткие ограничительные меры из-за того, что инфекция распространялась слишком быстро. А теперь штамм находят и во многих других странах, сообщила ВОЗ в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене.

"По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще один новый штамм 501Y.V2, который впервые обнаружили в ЮАР, выявили "еще в шести других странах/территориях/ районах", сообщила ВОЗ.

Согласно бюллетеню, с 28 декабря по 3 января число заболевших COVID-19 в мире выросло на 4 035 226, а умерших — на 76 017. Напомним, в Алтайском крае, по данным оперштаба на 6 января, коронавирусом за время пандемии заболели 30 612 человек.